伊萬卡為2024參選總統鋪路 放棄角逐參議員

特朗普卸任美國總統後，特朗普長女伊萬卡繼續成為焦點。外媒早前指伊萬卡有意跟隨父親特朗普的步伐從政，更計劃參選佛羅里達州參議員，與現任共和黨參議員魯比奧打對台。但伊萬卡已表明無意與魯比奧爭奪佛羅里達州參議員席位，據報正積極籌謀角逐2024年美國總統大選。

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外界早前盛傳伊萬卡（Ivanka Trump）有意參選佛羅里達州參議員，並與現任共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio） 打對台。魯比奧上月接受訪問，被問到伊萬卡有意與其競爭一事時，他更一度疑似嚇到口窒。

但美國政治新聞網站Politico報道，伊萬卡與魯比奧最近曾進行交談，彼此都稱讚對方。魯比奧表示他非常感謝伊萬卡的友誼及支持，伊萬卡亦指魯比奧是美國在職家庭的偉大擁護者，亦和自己份屬好友。

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據悉，伊萬卡無意角逐參議員，反而著眼2024年的美國總統大選，她亦一直為未來競逐總統而鋪路。當父親特朗普（Donald Trump）堅稱今屆美國大選結果存在欺詐，她的兩名兄弟亦先後表態支持父親，但伊萬卡卻反而保持沉默。

外界認為伊萬卡年輕、談吐大方得體及擁有共和黨人渴望的鮮明形象，是特朗普家族最適合從政的人選。Facebook去年底開始已有一個名為「IVANKA TRUMP 2024」的群組成立，有逾7,000名成員。

責任編輯：郭麗明