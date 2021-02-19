見成交不斷增加　買家「零議價」撲入市　盡快上車先安心

農曆新年後，部分買家為求盡快入市，甚至零議價購入單位，可見市況極旺。利嘉閣李啟昌說，長沙灣宇晴軒5座高層A室，實用面積約464平方呎，兩房間隔，望開揚遠景，放盤約一個月後，近日「零議價」以840萬元易手，實用呎價約18,103元。

李啟昌續說，買家為外區客，鍾情西九四小龍屋苑交通方便，見近期市況穩定及成交量不斷增加，加上單位位於高層有露台、裝修企理，故決定入市。

資料顯示，原業主於2005年4月，以約273萬元購入上述單位，持貨近16年，現帳面賺約567萬元，物業期內升值約2.1倍。李啟昌說，宇晴軒本月至今累錄4宗成交，屋苑現時有約70個單位放售，叫價由835萬元起。

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