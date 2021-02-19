【逆市擴張】壽司郎屯門店2月26日開幕　再傳DONKI屯門市廣場開新店

▲ 壽司郎宣布，屯門分店將於2月26日開幕。圖為黃埔店資料圖。（壽司郎facebook圖片）

屯門的「哈日族」有福了！日本過江龍迴轉壽司連鎖店「壽司郎」宣布，屯門分店將於2月26日開幕，另有傳DON DON DONKI（驚安の殿堂）將於屯門開設新分店。

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屯門分店設於屯門市廣場1期，將於2月26日至3月4日試業，時間為11:30至21:30，並於3月5日正式營業，時間為10:30至22:30，但有可能會因應最新防疫措施而有所調整時間。

壽司郎自2019年攻港後，已開設6間分店，包括佐敦、黃埔、荔枝角、黃大仙、樂富及藍田。開業至今，壽司郎的人氣不減，等位人龍絡繹不絕。不過，手機App繼續暫停預約服務，看來一眾食客可能要排隊才能用膳。

另外，網上有傳DON DON DONKI同樣將於屯門市廣場設新分店，該商場現已有多個鋪位圍板，佔地疑達2層。

壽司郎屯門店地址：

新界屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2192號舖

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責任編輯：朱悅瀅