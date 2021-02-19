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【芯片荒】全球芯片短缺正引發「蝴蝶效應」　或致手機、遊戲機價格上漲

股市 16:42 2021/02/19

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全球芯片短缺正引發「蝴蝶效應」　或致手機、遊戲機價格上漲

全球「芯片（又名晶片）荒」或引發蝴蝶效應，芯片在全球成為短缺零部件，從汽車行業蔓延至其他電子行業。據法國24台網站報導引述專家分析指，汽車行業深受芯片緊缺的影響，甚至福特、大眾等汽車巨頭被迫減產，當先影響範圍擴大至電子產品行業，料未來會導致PS遊戲機、iPhone手機等價格上漲。

百度成立獨立人工智能晶片公司，詳情【下一頁】

報道指，由於特定的零部供應緊張，某些型號的iPhone手機銷售會受到影響。另外，有消息人士透露，Sony新款遊戲機PS5和Microsoft最新的Xbox都會面臨該難題。

全球晶片危機正在醞釀中，越來越多的芯片大廠表示擔憂，包括全球最大移動芯片製造商高通（美：QCOM），及其競爭對手AMD（美：AMD）。

不過，研究機構IHS Markit表示，芯片短缺可能會導致今年首季全球近100萬輛汽車被迫推遲生產進度，但現時評估芯片短缺對其他行業的影響還為時過早。

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編輯：陳華

美股 人工智能 Sony XBOX iPhone 晶片

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