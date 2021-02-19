Whatsapp再推更改私隱條款 稱用戶可「按照自己速度」同意更新條款

WhatsApp早前宣布更改私隠條款，和母公司Facebook共享用戶個人資料，遭各界極大爭議而延後至今年5月15日執行新政策。該公司於本周四(18日)宣布，將繼續推行該項私隠政策，但容許用戶可「按照自己速度」查看和接受更新的條款。

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發言人指，公司於過去數周聽取不少用戶意見，了解他們對私隱的擔憂，即使現時將推行全新私隱政策，亦於程式內加入橫額，讓用戶可「按照自己的速度」查看相關資訊。他強調用戶的個人對話仍受端對端的加密保護，意即WhatsApp和Facebook不能讀取或收聽用戶私人訊息，亦不會和Facebook分享聯絡人名單及用戶的私人訊息。

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責任編輯：潘曉豐