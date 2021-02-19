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【iBond】明年通脹料2.3%　跑贏iBond兩厘保底息

Hot Talk 16:30 2021/02/19

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市傳今年再推iBond，專家料明年通脹升2.3%，超過官債兩厘保證息率。

市傳下周三（2月24日）公布的財政預算案，將續推iBond，而市料受3大因素左右，包括疫後報復式消費、低基數效應，以及全球水浸及超低息下引發惡性通脹等，有專家料明年本港通脹或達2.3%，高於去年推通脹掛鈎債券 （04239） 的兩厘包底息。

財政預算案2021　據報擬加碼推iBond【下一頁

大新 （02356） 經濟師温嘉煒回應本報查詢指，預計今年全年本港消費物價指數（CPI）升1.8%，明年更錄得2.3%漲幅。而今年經濟料升3.8%，來年GDP再升2.8%。

可是，華僑永亨經濟師李若凡較保守，料今明兩年CPI分別升1.5%及1.9%，不敵iBond的兩厘保底息。至於GDP今年料升4.1%，明年則升3%。

想知銀行超短存特高息？詳情可按下圖了解

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此外，市料iBond仍受捧，因檢視眼下中長期港元定期存款，半年定存最高息是天星（AirStar Bank）的1厘，1年存期更只得0.75厘，由富融（Fusion Bank）提供，兩者皆跑輸通脹。

再比拼短存息，工銀亞洲3個月以1.8厘稱王。而招商永隆今天搶短存，新推14天享0.5厘，須新資金，入場費5萬元。目前僅超短存有4至6厘的特高息，牌面上遠較iBond的兩厘及銀債的3.5厘墊底息高，包括由大行如恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）等提供，但須附帶條件，如兌換新資金等，以及進場門檻普遍較上述官債1萬元高。

相關新聞：【iBond 2020】iBond明年回報或見2.5厘 無懼港近半年陷通縮

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

財政預算案 收息產品 通脹 iBond

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