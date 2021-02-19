【新股IPO】李澤楷擬成立第三間SPAC、集資數億美元　無預Peter Thiel

▲ 李澤楷據報正考慮在美國設立第三家特殊目的收購公司

彭博報道指，電盈 （00008） 主席李澤楷正考慮在美國設立第三家特殊目的收購公司（SPAC），計劃募集數億美元。此前李澤楷與PayPal聯合創辦人Peter Thiel此前已共同設立了兩間SPAC，其中一間有傳有意併購印尼電商公司Tokopedia。不過，報道指Peter Thiel將不會加入今次交易。

空白支票公司Bridgetown擬併購印尼電商Tokopedia，詳見下一頁

所謂SPAC，全稱是「special purpose acquisition company」，一般又被稱為空白支票公司。SPAC通常由互惠基金、對沖基金、知名投資人發起，在納斯達克或紐交所上市，以投資單元形式發行普通股與認股期權組合給市場投資者，從而募集資金。SPAC只處理現金業務，沒有任何其他業務，其唯一作用便是併購未上市的企業，讓被併購方「借殼」上市。

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編輯：謝智聰