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【百度電動車】百度吉利合資電動車廠　傳由摩拜聯合創辦人出任CEO

新經濟追蹤 16:21 2021/02/19

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百度吉利合資電動車廠傳由摩拜聯合創辦人出任CEO

百度（美：BIDU）擬夥拍吉利汽車 （00175） 母企成立電動車車廠，百度董事長兼CEO李彥宏於本周業績會議上表示，已確定電動汽車合資企業的首席執行官和品牌，但李彥宏暫未公開名字。外電引述消息指，百度吉利合資公司的行政總裁將由共享單車公司摩拜（Mobike）聯合創辦人兼首席技術官夏一平出任。

夏一平在聯合創辦摩拜前，曾任職福特亞太及福特北美，亦曾為Fiat Chrysler Automobiles亞太區智能車聯事業部負責人。摩拜於2019年被美團 （03690） 全面收購，併入美團單車之內。

雷軍傳親領小米造車、股價曾倒升逾12%，可見【下一頁】

李彥宏此前曾稱，期望合資車廠3年內會推出首款電動車。據早前報道，百度會在合資車廠中持有控股股權。

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編輯：麥德銘

美股 百度（美：BIDU） 李彥宏 吉利汽車（00175） 電動車 摩拜
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