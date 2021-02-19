  • 21°C
香港時間 : 2021219日 (五) 17:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

CNBC報導： 拜登下令檢討半導體及稀土等供應鏈

環球政經 15:02 2021/02/19

分享：

有外媒報導，美國總統拜登將下令對半導體、高容量電池、醫療用品及稀土金屬等供應鏈進行檢討。

【刺激措施】耶倫拜登將晤巨企高層 討論1.9萬億美元刺激措施下一頁

CNBC引述一份行政命令的草案內容指，評估工作將由經濟及國家安全團隊負責，屆時團隊將會分析美國製造商供應鏈的產能及彈性，以及支持國家安全及應付突發事件的國防基礎工作。

【財政刺激】1.9萬億美元紓困方案闖關參議院　賀錦麗投下關鍵一票下一頁

    點擊圖片放大


報導又指，有關草案內容雖然並無提及中國，但相信結果很有可能確定美國經濟及軍事，對中國出口的依賴程度。

檢討工作將會分成兩個階段進行，第一階段為期100日，主要檢討部分包括生產與包裝半導體、大容量與電動車電池等的供應鏈；第二階段將檢討擴展至包括國防、公共衛生及能源等多個領域。團隊將於1年後向拜登提交報告及有關外交協議等的建議。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

拜登 軍事 經濟 國防 美國 稀土
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌