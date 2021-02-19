CNBC報導： 拜登下令檢討半導體及稀土等供應鏈

有外媒報導，美國總統拜登將下令對半導體、高容量電池、醫療用品及稀土金屬等供應鏈進行檢討。

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CNBC引述一份行政命令的草案內容指，評估工作將由經濟及國家安全團隊負責，屆時團隊將會分析美國製造商供應鏈的產能及彈性，以及支持國家安全及應付突發事件的國防基礎工作。

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報導又指，有關草案內容雖然並無提及中國，但相信結果很有可能確定美國經濟及軍事，對中國出口的依賴程度。

檢討工作將會分成兩個階段進行，第一階段為期100日，主要檢討部分包括生產與包裝半導體、大容量與電動車電池等的供應鏈；第二階段將檢討擴展至包括國防、公共衛生及能源等多個領域。團隊將於1年後向拜登提交報告及有關外交協議等的建議。

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