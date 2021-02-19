G7峰會舉行在即 料約翰遜公布減疫苗研發日數至百日

G7七大工業國集團峰會將於歐美時間周五舉行。受制於疫情，本年峰會將以視像形式舉行。外界預料英國首相約翰遜將公布計畫將原本研發疫苗所需的300日目標，大幅減少至100日。

英國首席醫療官: 疫情已過高峰 但感染率仍偏高【下一頁】

唐寧街日前發表聲明指，在300日內研發出一款新冠疫苗是「偉大及史無前例的全球成就」。為更進一步預防這次世紀疫症對公眾健康、經濟及社會的影響，將縮減研發新疫苗的目標時間。

【新冠疫苗】歐盟與阿斯利康達成協議 3月前額外提供900萬劑疫苗【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +2

約翰遜又敦促成員國加快疫苗研發進度指，研發工作讓人重燃返回正常生活的憧憬，但並不應僅止於此，七大工業國的領袖應確保國家有足夠而有效的疫苗及治療方法應對未來的健康威脅。

有世衛官員上月曾譴責現有的全球疫苗分配政策不公，導致發展中國家缺乏疫苗輸入。約翰遜亦確認將於會議上公布有關英國與世衞牽頭的COVAX全球疫苗計劃的合作。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機