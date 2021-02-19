  • 19°C
香港時間 : 2021219日 (五) 21:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】昭衍新藥6127今截飛 傳超購逾310倍凍資1840億 擬上限151元定價

股樓投資 20:46 2021/02/19

分享：

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）在周五（19日）已截飛，市傳吸引了逾54萬人認購，其公開發售部分初步錄得逾310倍超額認購，凍資約1,840億元，並擬以招股上限151元定價；將於下周五（26日）掛牌。

該股是次計劃在全球發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手100股，每手入場費15,252元。

賽生醫藥6600招股抽唔抽 快來看看認購前要知的五大不可不知，見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

昭衍新藥是中國新藥藥理毒理學研究的CRO（合同研究組織），總部位於北京，是一間藥物非臨床安全性評價的合同研究組織，主要業務包括非臨床研究、臨床試驗及相關服務，以及實驗模型。目前在北京、蘇州設有認證設施，並計劃擴大服務範圍，擬於2023年建立並營運廣州和重慶設施，分別提供創新藥的藥物安全評價中心和配備生物分析服務相關平台的中央實驗室、非臨床研究實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床研究中央實驗室。

抽唔到快手諾輝健康？ 新股熱未完 上半年不可錯過的6大熱爆新股，見【下一頁】

    點擊圖片放大
    +13
    +12

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股 昭衍新藥（06127） 昭衍新藥（滬：603127）

上一篇文章

【網民熱話】唔想返工比人睇唔起 未出糧就瘋狂買名牌 港男欠下十多萬卡數

下一篇文章

【大行點睇】銀娛下周公布業績料轉虧　大部分券商仍睇升到70蚊樓上？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【新股IPO】賽生醫藥年初八招股 集資31億 估值最高達240億 先來提前了解再決定抽唔抽
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【鱷王手影】橋水基金去年第四季度持股一覽 密密吸阿里巴巴拼多多
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【「驚」喜牛年】爸爸趁新年開珍藏10年高粱酒 一拆封即崩潰 全家人瞬間傻住
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【網民熱話】炒美股賺錢好容易？有網民投訴：公司同事自從炒股後就愈黎愈懶
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【置業故事】80後一擊即中　擲142萬元買細單位
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌
【消費者權益】雲呢拿雪糕無雲呢拿 美國律師起訴麥當勞等品牌