【新股IPO】昭衍新藥6127今截飛 傳超購逾310倍凍資1840億 擬上限151元定價

昭衍新藥（新上市編號﹕06127）在周五（19日）已截飛，市傳吸引了逾54萬人認購，其公開發售部分初步錄得逾310倍超額認購，凍資約1,840億元，並擬以招股上限151元定價；將於下周五（26日）掛牌。

該股是次計劃在全球發售4332萬H股，招股價介乎133元至151元，一手100股，每手入場費15,252元。

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昭衍新藥是中國新藥藥理毒理學研究的CRO（合同研究組織），總部位於北京，是一間藥物非臨床安全性評價的合同研究組織，主要業務包括非臨床研究、臨床試驗及相關服務，以及實驗模型。目前在北京、蘇州設有認證設施，並計劃擴大服務範圍，擬於2023年建立並營運廣州和重慶設施，分別提供創新藥的藥物安全評價中心和配備生物分析服務相關平台的中央實驗室、非臨床研究實驗室、實驗模型繁殖設施及臨床研究中央實驗室。

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記者：張以正