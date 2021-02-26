【浸大中醫@iM網欄】高齡不孕症的中醫藥治療方法與特色

高齡婦女是指年齡超過35周歲的婦女。國際公認35歲之後婦女的生育能力下降及母兒不良結局明顯增加。女性不孕症的發病率隨著年齡增加而逐漸升高：在20~24歲已婚婦女中不孕症發生率為6% , 35~39歲達30%, 40~44歲高達64%。

《素問．上古天真論》記載：「女子七歲， 腎氣盛, 齒更發長； 二七而天癸至， 任脈通， 太沖脈盛,，月事以時下， 故有子 ...... 五七陽明脈衰， 面始焦， 發始墮；…… 七七任脈虛， 太沖脈衰少， 天癸竭， 地道不通， 故形壞而無子」。闡釋了女子的生長發育過程及其特有的生理功能即月經和胎孕。而女性獨特生理功能的產生與腎氣、天癸、沖任二脈密切相關，女子發育成熟後, 腎氣充盛， 天癸泌至， 任通沖盛，月經來潮，若男女之精結合， 便可形成胎孕。「五七」(即35歲)之後， 腎氣漸衰， 天癸亦隨之衰減，直至竭絕， 女性生殖功能逐漸衰退， 生殖器官日漸萎縮， 直至喪失生殖能力。

中醫學認為高齡不孕症病機以腎虛為根本，同時與肝鬱、脾虛、沖任失調密切相關。臨床多見腎虛精虧， 沖任虛衰者， 然亦有兼血瘀、痰濕、濕熱、寒凝等實證者。因此，治療高齡不孕症以補腎為主, 並輔以對兼夾證的治療，通過溫補腎陽、滋補腎陰、健脾調肝、調理沖任氣血， 使陰陽平衡， 沖任調和以促成胎孕。

我們臨床常採用補腎調周和辨證施治相結合治療高齡不孕症。「補腎調周法」根據月經週期中不同時期的生理、病理特點而制定。一般按四期論治：行經期為重陽轉陰之時，要排出經血，治療應順應這一時期的生理特點以活血調經為主；經後期陰長陽消，精血由不足逐漸充盈,是奠定物質基礎的時期，治療以滋養精血為主；經間排卵期為重陰轉陽、種子之時，排出卵子，治療宜補腎活血，促發排卵；經前期陽長陰消，治療則應補腎助陽，維持陽長。經過一段時間調治,，常有助患者成功妊娠。

針灸治療具有調陰陽、和氣血、調理肝脾腎之效,通調全身臟腑經絡氣血陰陽平衡。可調節下丘腦--垂體--卵巢軸, 改善卵巢儲備功能,促排卵, 增加子宮內膜容受性，從而提高患者的妊娠率。因此，臨床治療高齡不孕症常配合針灸療法。

(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)

作者_浸大中醫簡介： 簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

更多浸大中醫的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！