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【浸大中醫@iM網欄】手腕不能承受的壓力──「腕管綜合症」

名人薈萃 16:56 2021/02/19

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蔡小姐是典型OL， 由上班開始，鍵盤的打字聲幾乎永無休止，下班回家也飛快地烹調兩餸一湯、洗淨碗碟、拖地洗衫 ，效率之高她亦戲稱自己是千手觀音。

不過，千手觀音也會手痺。

近兩個月，蔡小姐常在睡夢中因手指發麻而驚醒、打字時會突然出現手指麻痺，在稍微活動手腕、甩一甩手後，症狀便會消失。

經醫生檢查後，蔡小姐被確診為「腕管綜合症」。

什麼是「腕管綜合症」呢?

腕管是由手腕上的「腕骨」及「橫腕韌帶」圍繞一個空間所構成。正中神經從腕管中經過，而正中神經是支配大拇指、食指、中指以及一部分無名指的感覺，部分手指彎曲及對掌的動作也由它負責。當手腕受傷、長期反覆使用手腕（如使用滑鼠、打字、手洗衣服、玩遊戲機等）、長時間手握住物品（如握手提電話）、身體有其他狀況如懷孕或肥胖等，會使腕管的軟組織腫脹，繼而改變腕管結構，腕管變得狹窄，當擠壓到正中神經時，由正中神經所支配的感覺及運動功能便受損，形成「腕管綜合症」。

「腕管綜合症」的症狀會隨著手部工作頻繁而加劇，適當的休息可緩解。疼痛在晚上或清晨睡醒時特別明顯，若果未能及時妥善治療，手指活動會出現障礙、手掌抓握力減弱、甚至出現拇指附近肌肉萎縮。

此病的主因是由於正中神經受到壓迫，所以必須減少手腕過度活動，尤其是重複性的動作。患者可考慮配戴專用的手腕托，以減少手腕活動，西醫一般會建議物理治療，服用消炎止痛類藥物，以及手術治療等。

除了以上的療法外，還可嘗試中醫的針灸治療。在一篇2016年發表於Canadian Medical Association Journal的隨機對照臨床研究中，把181名腕管綜合症患者分為兩組比較，治療組接受針灸治療（20分鐘/節，共13節，為期17週。）及晚上配戴8小時手腕托，對照組只在晚上配戴手腕托。結果發現治療組可以更有效改善症狀嚴重程度、功能狀態和上肢功能受損程度，以及縮短完成DMMPUT (Dellon-Modified Moberg Pick-Up Test)的時間和增加平均手指力。

「腕管綜合症」屬於中醫學「痺症」的一種。在治療時，中醫師會根據患者的體質及致病原因，處方不同的中藥，配合針灸治療及骨傷手法等達到活血化瘀、行氣通絡的目的。常用的穴位有內關穴、大陵穴等，並配合遠端對側小腿穴位陽陵泉，藉由穴位的刺激達到平衡經絡，調整筋膜間的張力，可減輕局部壓迫及炎症反應。

手指麻痺不一定是「腕管綜合症」，亦可能是頸椎病、內分泌失調、代謝異常，或由其他原因造成，大家可以嘗試以下兩個簡單的自我檢測方法：

手腕屈曲擠壓測試：
雙手手腕屈曲 90 度，手背對手背互相擠壓，持續 30秒，觀察是否出現手麻的情形。

手腕內側敲擊測試：
手掌面朝上，輕敲手腕橫紋附近，是否有麻電感。

進行上述兩項測試時，愈容易感到痠麻，便愈有可能是患上「腕管綜合症」了。

預防勝於治療，日常避免手腕不當姿勢，盡量讓手腕維持自然非屈曲的姿勢。出現痠痛時，
可嘗試局部熱敷。當然在症狀持續或加重時，便應求診作進一步檢查及治療了。

[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

作者_浸大中醫簡介：

簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

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撰文 : 香港浸會大學中醫藥學院臨床部項目主任  林蓓茵博士

欄名 : 浸大中醫

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