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【新聞有價】加拿大將跟隨澳洲 要求Facebook就新聞內容支付費用

環球政經 16:18 2021/02/19

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加拿大於當地時間(18日)宣布將跟隨澳洲，就使用當地新聞機構的內容，向Facebook索取費用，並直言即使Facebook未來退出加拿大市場，亦不會退縮。

負責撰寫相關法案的加拿大文化遺產部長Steven Guilbeault指，加拿大正處於這場戰鬥的前線，是全球首批國家採用類似行動，相信未來會有更多國家跟隨，預料法案最快於未來數月內公布詳情。

禁在平台讀新聞資訊 Facebook封殺澳洲用戶：【下一頁

【新聞有價】Google和Nine澳洲新聞機構達成初步協議 料每年需支付3000萬澳元：【下一頁

日前Google和澳洲大型新聞機構達成初步協議，惟Facebook選擇封閉所有澳洲新聞內容，不再容許澳洲用戶於社交平台分享及閱讀新聞資訊，當局指曾和Facebook商討，惟雙方仍有分歧，預將在本周五(19日)再次會面。

在2020年時，加拿大傳媒曾警告政府若不再採取行動，或令市場失靈，預計現時加拿大3,100個平面新聞從業員中將流失700個。

 

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責任編輯：潘曉豐

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