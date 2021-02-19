【人民幣】無懼收水隱憂　人行央票港吸金759億

▲ 人行今年首度推出央票，吸金759億元，超購兩倍。

人民銀行今天（19日）在港推出總額250億元（人民幣，下同）央行票據，當中涉資150億元是1年期央票，中標息率2.74厘；餘下百億為3個月期，票息2.7厘。上述兩批債合共接獲759.1億元申請，超額認購逾兩倍。

專家指央票反應勝預期，畢竟現市況在內地收水陰霾、美債息抽升的衝擊下，人民幣回調，但人債仍受捧，凸顯低息環境下，逾兩厘的內地債有捧場客。

中外資行新春後 加息搶人幣存款【下一頁】

有分析引述外滙管理局指，去年外資淨增持內地債券約1,861億美元（約1.5萬億港元），當中一半是國債；單以今年1月份計，境外資金便淨買入3,000億元人民幣。華僑永亨經濟師謝棟銘早前說，外資對人民幣固定收益資產的需求保持強勁，令上月單月淨流入再創歷史新高。目前外資持有中國債券的比重仍偏低，約少於4%。

不過，謝棟銘補充，若單以幾近零風險的國債來看，境外資金已不斷加倉，現時外資持有中國國債的比重首次突破10%，達到10.33%。至於外資持有政策性銀行債券的佔比，也進一步上升至5.28%。

內地債券受捧 專家拆解4原因

華僑永亨經濟師李若凡以4大主因，拆解內地債勁吸金原因︰

（1）息差優勢︰在全球低利率的大環境下，內地優質債維持較高收益率。

（2）疫後復甦︰在低基數效應下，內地今年經濟有望恢復較高增長。

（3）人民幣穩升︰美元仍處弱勢，反觀人幣在岸價保持穩中偏強，料年底高見6.2839。

（4）10月「入富」︰市場憧憬富時指數公司於3月正式公布，把內地國債納入國際主流指數，自10月起生效。一旦內地債市納入更多全球債券指數，將繼續吸引外資流入中國債券市場。而高盛曾指，「入富」後，外資每月的買債額或從當前50億至100美元，驟增至150億美元。

人幣定存高息王 3個月2.55厘

另一方面，人行今年首次在港發債，透過金管局向機構大戶等作標售。上商研究部主管林俊泓原先預計，今趟央票的最高接納息率介乎2.8至2.95厘；實際中標結果約2.7厘，亦比去年底標售同期債低約15點子。可是，參考同屬低風險的人民幣定期存款，眼下3個月為2.55厘，1年是2.4厘，高息王皆由招商永隆提供，年息不及人債票息高。

市場對人民幣滙價的最牛預測是花旗，其投資銀行及環球財富策劃部主管黃栢寧預料，年底在岸價兌美元或上試6算新高，而1年人債票息2.74厘，令滙息總回報有望直逼10厘。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源