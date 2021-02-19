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【黑膠唱片的復興@iM網欄】兩個零點點處理？用Protractor調校唱臂

名人薈萃 17:38 2021/02/19

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既然講到兩個零點有舉足輕重的影響，我們立刻會想到利用物理數據較優越12吋唱臂。

根據物理計算，有條件循跡行程寬度，9吋唱臂已經能勝任，做到低誤差要求，能避免重播時做成失真現象。所以9吋唱臂亦未有被全面取代命運。而且12吋唱臂在工作時機械條件，諧振控制和時滯都要適當處理，克服這等困難，無疑會令成本增加 。無論唱盤尺寸配置，整體外觀和視覺比例12吋均已是極限。

一般我們都會用(Protractor)作為調校唱臂两個零點工具，但有以不同基數，演算出不一樣的參數。
市面一般工具都有機會跟據以下三個條件作為調校數據，我們就用B, L, 和S代替。
他們頭一個數字就是由軸心向外的等一個距離，第二個數字是離開軸心較遠距離。
Baerwald null points 66.0/120.9 mm 
Loefgren null points 70.3/116.6 mm  Stevenson null points 60.325/117.42 mm

如果說成為制式，我又不太苟同，反而我會考慮，如果我80年代舊唱片比較多，我會選擇S。舊唱片有坑紋內容部份，總是走得比較靠近Label軸心，對於要一個嚴謹點調校，來多些重點照顧，不會反對吧！

新春佳節，祝各位事事順心順意，身體健康，香港早日走出疫症陰霾！

如有疑問和技術上查詢，可透過Messenger聯絡，更歡迎不同意見分享。

作者＿三通Raymond（陳偉明）簡介：

音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

Facebook 專頁：https://www.facebook.com/三通音樂-482542678515173/

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撰文 : 三通Raymond（陳偉明）

欄名 : 黑膠唱片的復興

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