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【異動股】小家電股午後急升　Vesync、JS環球生活同創歷史新高

股市 15:50 2021/02/19

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小家電股爆發，VESYNC及JS環球生活破頂。

港股家電股走強，次新股Vesync（02148）及JS環球生活（01691）尾市拉升，同創歷史新高。Vesync再創上市新高，曾高見21.5元，現價報20.8元，升9%；JS環球生活午後破頂，曾最高見23.45元，現價為23.25元，大漲7.64%。

水泥建材股造好，詳情【下一頁】

華泰證券此前發行業引述商務部監測數據，指今年年春節期間，全國重點零售及餐飲銷售額約8210億元，按年增長28.7%（其中家電數碼增長29.9%），較2019年同期增長4.9%。春節期間家電銷售表現不俗，今年以來家電內銷持續好轉，出口持續保持高熱度，繼續強化行業景氣恢復預期。

大和稍早發報告，首次覆蓋JS環球生活，予以「買入」評級，以今年目預測市盈率33倍計算，目標價看25.5元。該行稱，公司採取多品牌戰略，九陽及SharkNinja分別把握了中國及歐美市場的小家電結構性增長機遇，預測集團憑藉持續創新、強大的銷售渠道與品牌執行力，在發掘尚未開發的市場潛力同時，可釋放品牌間的協同效應，預期2019至2022年，盈利的年復合增長達117%。

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編輯：陳華

港股 家電 零售 Vesync（02148） JS環球生活（01691） 異動股

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