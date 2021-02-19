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【小米股價】雷軍傳親領小米造車、股價曾倒升逾12%　小米暫無回應

股市 15:54 2021/02/19

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【小米股價】小米傳確認造車、由雷軍親自領隊　股價轉升急彈8%

《晚點 LatePost》引述消息人士報道，小米集團 （01810） 已確定造車，會視作戰略級決策，但具體形式和路徑還未確定，或許仍有變數。據報，小米造車或將由小米集團創始人雷軍親自帶隊，小米暫無回應。受消息帶動，小米股價一度急彈超過12%。

小米集團最新報31.85元，升約11%，成交突破百億元，尾市高見32.3元，一度急漲逾12%。

據《晚點 LatePost》報道，雷軍早年曾經兩度拜訪Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk），並對當時Tesla市值一年暴漲7倍及智能電動車行業，曾經公開撰文指自己有極大的好奇心。而在今次決定造車前，雷軍曾多次考慮小米造車的可行性，甚至內部設立專項研究造車的項目。

事實上，雷軍早在2015年及2016年先後通過創立的順為資本，投資新能源汽車公司蔚來汽車（美：NIO）及小鵬汽車（美：XPEV），但都是以跟投為主，未有持有太多股價，在蔚來汽車及小鵬汽車招股書內，都未見將順為資本列為主要股東，反映順為資本在兩間公司的持股均不足5%。

其後，小鵬汽車在2019年11月進行的4億美元C輪融資，小米集團通過旗下的Fast Pace Limited，斥資5,000萬美元參與。

 

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港股 小米集團－W（01810） 成交 雷軍 小米

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