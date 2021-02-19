【政府又請人】政府鐵飯碗筍工 懲教主任起薪點達3.6萬 中學畢業可申請

新冠肺炎肆虐已逾年，衝擊本港經濟，最新本港失業率達7%，創17年來高位。不少人認為政府工除了是「鐵飯碗」之外，工作又安穩。如果想投身政府工，現在機會來了。懲教署現正招聘懲教主任，文憑考試四科考獲第3級或以上，無需任何工作經驗亦可申請，截止申請日期為3月1日。

懲教主任月薪由 36,655 元至 46,150 元，申請人如獲安排參加體能測驗，通常會在截止申請日期後約六星期內接到電郵通知。若通過體能測驗的申請人會被邀請參加筆試，通過體能測驗、筆試、小組面試及其後的最後面試的申請人才獲考慮聘任，獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。

【逆市筍工】新世界發展疫市增聘近千人 招聘9大筍工 最高月薪達10萬元 鄭志剛：企業帶頭招聘 為香港打支強心針

懲教主任申請入職條件及職責如下，詳情可透過懲教署網頁查詢

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

申請人必須在2021年3月1日或之前，透過下列其中一個方法遞交申請表格：​​​​​​​

(i)透過公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)的網上申請系統；或​​​​​​​

(ii)將申請表格[G.F.340 (Rev.3/2013 修訂版)]郵寄至「香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組」(信封上的郵戳日期將視為遞交申請書的日期)，信封面須註明「申請懲教主任職位」。

申請表格[G.F.340 (Rev.3/2013 修訂版)]可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，或可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

經互聯網遞交申請: GF340在線申請

聯絡地址：香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組

查詢電話: 2582 2085

截止申請日期 :01/03/2021 23:59:00

【疫市招聘】供6萬個培訓職位 花旗集團亞太區擬未來三年聘請6,000青年



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳頌潔