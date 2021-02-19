【智慧城市】雷達應用層面廣　港初創研技術護老、統計人流

▲ King City Technology首席執行官及聯合創始人黃永基認為，雷達技術的應用層面相當廣泛，盼能藉此技術推動香港智慧城市發展。

隨著物聯網（IoT）市場逐漸成形，曾經一度只屬軍用，以及用於無人駕駛汽車研究的毫米波（mmWave）雷達技術，近年應用更加廣泛。本地初創King City Technology就看準雷達技術發展潛力，近年積極研究將雷達應用於不同場景，當中包括醫療院舍、洗手間等地方，藉此推動香港智慧城市發展。

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King City Technology首席執行官及聯合創始人黃永基（Gary）接受本報訪問時提到，港人談及「雷達技術」，可能僅會聯想到天氣雷達、自動駕駛雷達，但其實雷達應用範圍比大家想像還要大。

他解釋，毫米波雷達主要偵測物體行動，辨認物件相當凖確。而且可穿透障礙物如玻璃、石膏牆、天花等薄層，也不會像紅外線技術般容易受溫度干擾，能在不利的環境條件下穩定運作。因此，他決定利用雷達技術的優勢，將技術民用化應用到不同的地方上。

據資料顯示，King City Technology現時的雷達技術分別用在商場作統計人流，以及在安老院及殘疾人士院舍作監察，防範意外事故發生。Gary舉例指，院舍會平均安裝100至150隻雷達在天花板上或假天花內，每隻覆蓋6至8米的範圍。透過感測人類的姿勢及動作，來評估長者有沒有跌倒或暈倒，當長者距離地面的高度低於1米，裝置就會透過電話網絡或Wi-Fi網絡，立刻通知長者的家人或員工。

▲ 院舍會平均安裝100至150隻雷達在天花板上或假天花內，每隻覆蓋6至8米的範圍。（黃建輝攝）

不過，畢竟每個長者的跌倒動作都略有不同，要準確地分析到長者的每個動作也並非易事，花上不少時間收集動作數據。Gary透露，每個客戶項目需持續跟進一段長時間，由計劃如何擺放雷達，到拉線安裝及其後的數據更新，可能都用上2至3年。

至於談及香港的智慧城市發展，Gary坦言近年看到政府有比以往更積極推動，也嘗試以不同方式加快腳步。不過在香港加速的同時，其他國家及地區也更出力發展，要追趕也不容易。加上港人對科技的私隱問題充滿疑慮，或成為港府發展智慧城市的阻礙。

▲ 智慧燈柱的攝像鏡頭引起監控疑慮，Gary建議港府可使用雷達技術，釋除外界的憂慮。（資料圖片）

他舉例指如智慧燈柱一事，攝像鏡頭或會引起監控憂慮。他建議政府可利用雷達技術，來釋除外界對攝影鏡頭的監控疑慮。Gary指出，雷達只會蒐集物件種類、形態、速度及步行方向等，毋需紀錄市民的身份和特徵。若政府要提升智慧城市的效能，可多考慮使用雷達技術。

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記者：曾曉汶