  • 23°C
香港時間 : 2021219日 (五) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MPF】MPF總額再破頂　經營者共賺168億創新高

Hot Talk 15:30 2021/02/19

分享：

MPF供款滾滾不絕，未受疫情影響，供應商收益亦不斷創新紀錄。

強積金（MPF）專家駿隆最新統計，截至1月底，MPF總資產再創新高，突破1.163萬億元。至於打工仔最關心的基金收費，上月卻不跌反升，從去年底的1.44%上升0.01個百分點，至1.45%。業界由此推斷，MPF供應商淨袋收益也水漲船高，達168.6億元，按月驟增4.6億元。

3大受託人  市佔率逾半

業界如積金局侯任獨立非執董鄧家彪指，宜管控MPF收費。不少分析亦指，不應呆等2025年數碼化中央平台積金易全面推出，才下調收費。

參考現時俗稱懶人基金的預設投資策略，是鮮有設收費上限的MPF產品，計及管理費0.75%在內的基本使費，基金開支比率以0.95%封頂。再以當前3大MPF服務提供者高踞逾半市場份額，業界指較難藉競爭，令市場大幅減費。

誰是上月MPF大贏家？【下一頁

此外，駿隆執行董事王玉麟拆解1月份MPF市場最新形勢，第3大受託人永明金融獨赢，上月份資產值驟增0.15%，主要分兩大類貢獻，包括投資回報升值0.07%，餘下0.08%是供款人由其他計劃跳槽而來。

目前3大受託人的排名，仍為宏利24.6%，滙豐18.6%，永明10.2%。去年底宏利與安聯結盟，頓晉級為MPF一哥。

王玉麟補充，1月份MPF總額為1.163萬億元，按月約升240億元；扣除費用後，淨回報約為190億元。

相關新聞：【MPF】積金局推全新官網　新增聊天機械人功能

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

強積金計劃管理局 退休規劃產品 退休組合 強積金

上一篇文章

【異動股】水泥股急升 中建材炒上15%

下一篇文章

【I.T私有化】傳I.T.創辦人沈嘉偉及CVC正尋求20億貸款進行私有化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展　已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展　已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）