【MPF】MPF總額再破頂　經營者共賺168億創新高

▲ MPF供款滾滾不絕，未受疫情影響，供應商收益亦不斷創新紀錄。

強積金（MPF）專家駿隆最新統計，截至1月底，MPF總資產再創新高，突破1.163萬億元。至於打工仔最關心的基金收費，上月卻不跌反升，從去年底的1.44%上升0.01個百分點，至1.45%。業界由此推斷，MPF供應商淨袋收益也水漲船高，達168.6億元，按月驟增4.6億元。

3大受託人 市佔率逾半

業界如積金局侯任獨立非執董鄧家彪指，宜管控MPF收費。不少分析亦指，不應呆等2025年數碼化中央平台積金易全面推出，才下調收費。

參考現時俗稱懶人基金的預設投資策略，是鮮有設收費上限的MPF產品，計及管理費0.75%在內的基本使費，基金開支比率以0.95%封頂。再以當前3大MPF服務提供者高踞逾半市場份額，業界指較難藉競爭，令市場大幅減費。

誰是上月MPF大贏家？【下一頁】

此外，駿隆執行董事王玉麟拆解1月份MPF市場最新形勢，第3大受託人永明金融獨赢，上月份資產值驟增0.15%，主要分兩大類貢獻，包括投資回報升值0.07%，餘下0.08%是供款人由其他計劃跳槽而來。

目前3大受託人的排名，仍為宏利24.6%，滙豐18.6%，永明10.2%。去年底宏利與安聯結盟，頓晉級為MPF一哥。

王玉麟補充，1月份MPF總額為1.163萬億元，按月約升240億元；扣除費用後，淨回報約為190億元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源