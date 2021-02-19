多國嘲笑美國德州暴風雪 俄羅斯：我地呢度唔會咁

美國多個地區出現極寒降雪天氣，其中罕見下雪的德州災情嚴重，德州更面臨廣泛停電。美國多區受暴風雪侵襲，造成數十人死亡。美國更因德州暴風雪災遭到部分國家嘲笑，其中普京發言人更表示，俄羅斯的天然氣供應不會發生這種情況。

懶理德州暴風雪成災 參議員克魯茲去墨西哥度假捱轟 【下一頁】

美國德州暴風雪下多地停電 有人要燒傢俬取暖 【下一頁】

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俄羅斯

美國政府早前對俄羅斯至德國海底天然氣管道「北溪2號」（Nord Stream 2）項目，更威脅實施制裁。

美國多個地區遭暴風雪侵襲後，克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四（18日）表示，暴風雪可能會令美國減低對「北溪2號」的興趣，並對德州等地的能源及熱力供應更關心。

佩斯科夫甚至表示：

當然，俄羅斯這裡的天然氣供應不會出現這種情況

（Of course, gas [supplies] would not be in that way here.）

中國

中國官媒環球時報周四（18日）以「社評：給美國的“民主人權自由”做一個翻譯」為題，發表評論文章。文中形容人禍是其中一個導致暴風雪災難發生的原因，稱有州長把政府援助災民當成社會主義政府的可悲產物。

環球時報於文章結尾，更促請美國先照顧好寒潮中的人民，及結束疫情帶來多人死亡的情況。

伊朗

伊朗國營新聞機構的網站主頁上加設了圖輯，並加上「逾350萬德州人無電，暴風雪下增至23人死亡」（More Than 3.5 Million Texans Are STILL Without Power, Storm Death Toll Hits 23.）作為標題。網站更貼出多張德州暴風雪造成停電等嚴重破壞的照片。

責任編輯：鄭錦玲