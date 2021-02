多國嘲笑美國德州暴風雪 俄羅斯：我地呢度唔會咁

美國多個地區出現極寒降雪天氣,其中罕見下雪的德州災情嚴重,德州更面臨廣泛停電。美國多區受暴風雪侵襲,造成數十人死亡。美國更因德州暴風雪災遭到部分國家嘲笑,其中普京發言人更表示,俄羅斯的天然氣供應不會發生這種情況。

俄羅斯

美國政府早前對俄羅斯至德國海底天然氣管道「北溪2號」(Nord Stream 2)項目,更威脅實施制裁。

美國多個地區遭暴風雪侵襲後,克林姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)周四(18日)表示,暴風雪可能會令美國減低對「北溪2號」的興趣,並對德州等地的能源及熱力供應更關心。

佩斯科夫甚至表示:

當然,俄羅斯這裡的天然氣供應不會出現這種情況

(Of course, gas [supplies] would not be in that way here.)

中國

中國官媒環球時報周四(18日)以「社評:給美國的“民主人權自由”做一個翻譯」為題,發表評論文章。文中形容人禍是其中一個導致暴風雪災難發生的原因,稱有州長把政府援助災民當成社會主義政府的可悲產物。

環球時報於文章結尾,更促請美國先照顧好寒潮中的人民,及結束疫情帶來多人死亡的情況。

伊朗

伊朗國營新聞機構的網站主頁上加設了圖輯,並加上「逾350萬德州人無電,暴風雪下增至23人死亡」(More Than 3.5 Million Texans Are STILL Without Power, Storm Death Toll Hits 23.)作為標題。網站更貼出多張德州暴風雪造成停電等嚴重破壞的照片。

責任編輯:鄭錦玲