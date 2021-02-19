【港股追蹤】傳吉利將成立獨立公司 專門負責電動車生產

外媒報導指，吉利汽車（00175）將會成立一家專門生產電動車的獨立公司，以管理部分電動車業務。報導引導消息人士指，新公司將會主力探索電動車的產品規劃、營銷和銷售的新方式。對此消息，吉利表示不予置評。

【大行點睇】大摩料地產股派息平穩 上調九倉置業目標價近2成 詳情請看[下一頁]

報道稱，消息人士透露，該新公司目前仍未註冊，而公司名稱亦尚未落實。目前的計劃中，新公司將會負責管理吉利汽車的電動車開發架構「SEA浩瀚智能進化體驗架構」所生產的車型，包括電動車Zero，同時亦擁有獨立於吉利汽車的銷售團隊。此外，新公司亦將負責銷售旗下合資汽車品牌「領克」的SEA電動汽車和集團旗下「幾何」（Geometry）品牌的電動車。

【大行點睇】內地紙價續升 瑞信睇好呢隻紙業股即將加價 詳情請看[下一頁]

吉利現跌0.5%，報29.25元，成交25.5億元。

吉行目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機