大華銀行提供實習計劃　與科大攜手培育未來商界人才

作為亞洲最具規模的銀行之一，創立於1935年的大華銀行，多年來致力為客戶提供一站式及多元化的銀行服務，業務一直穩步向前。大華銀行在1965年在香港開設首間海外分行，經過多年的發展，目前在港專注拓展批發及私人銀行業務，為企業、機構及私人投資客戶提供度身定造的全方位金融產品及服務方案。

大華銀行一直堅持以人為本，重視吸納和培育人才，當中包括具有敏銳觸覺和獨立思考能力的年輕新一代。自2017年起，大華銀行（香港）推出「大華銀行商業銀行學院計劃」（UOB Commercial Banking Academy），當中一個主要的項目，就是與香港科技大學攜手舉辦「大華銀行——科大商界實習計劃」（UOB-HKUST Practicum in Commercial World），讓參與計劃的學生在大華銀行（香港）的商業銀行部實習，以了解商業銀行業務運作的實況，並透過參與該行舉辦的客戶講座，對客戶的業務和財務需求有深入的了解，同時亦學到不同行業的經營理念與文化，有利於規劃畢業後的事業發展藍圖。

學習商業銀行知識 了解客戶需求

提到這項計劃的獨特之處，大華銀行香港及大灣區商業銀行主管吳滿輝表示，主要是讓學生透過同一個實習計劃，接觸到銀行業及其他多個不同的行業，有助他們了解商界企業的運作。「過去一年香港以至全球都深受新冠肺炎疫情影響，但大華銀行依然致力為有志在銀行業發展的學生提供實習機會，透過不同的工作模式，包括在家工作和分拆運營團隊到不同工作地點，讓他們持續地獲得豐富的行業知識和建立人脈網絡，從而獲得啟發。」

「2020年大華銀行商業銀行學院計劃」提供全方位的培訓，為期10周的實習涵蓋不同範疇的項目，包括由大華銀行資深銀行家及部門主管教授行業基本知識，透過專題課堂及互動討論環節，務求讓學生易於掌握和理解。學生亦會被安排到大華銀行（香港）商業銀行部門，由商業銀行的客戶經理帶領下進行實習，以學習商業銀行知識和參與實務工作。此外，學生更有機會參加多個由大華銀行（香港）和客戶攜手舉辦的網上講座，以了解客戶的業務和財務需求。與此同時，大華銀行（香港）亦會舉辦工作坊，讓學生學習終生受用的軟技能包括商業禮儀和簡報製作等。學生亦會獲邀與大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明對談，討論一系列有關領導能力、事業發展、持續學習、人生規劃和多元共融等議題。

優勝者可獲全額資助 往上海總部交流

去年，縱然受到疫情影響，這項計劃仍收到過百份申請，經多輪遴選後，最終有6名學生成功入圍，當他們完成各自的實習後，更需要進行專題滙報，由大華銀行及科大組成的評審團會根據他們在銀行實習時獲得的評分，加上滙報表現，選出兩名優勝者。優勝者可獲全額資助前往大華銀行上海總部進行考察和交流，讓他們對香港以外的銀行業務及工作有更深入和全面的認識。

對於這項實習計劃，曾參與的學生皆表示獲益甚豐，尤其難得是累積珍貴的銀行實踐經驗。「這是對大華銀行致力培養未來商界領袖及推動社會發展承諾的鼓舞和肯定。」吳滿輝預期下屆將有更多學生參與，為未來金融界發掘更多可造之才。大華銀行這個實習計劃， 令我有幸和專業銀行精英一起工作和學習， 使我能夠深入地認識銀行業不同的工作流程和業務。在這兩個月的計劃中， 我聆聽了不同部門主管的分享， 亦參與了不少日常工作，藉此發掘自己的興趣，令

我獲益良多。

2020年「大華銀行—科大商界實習計劃」

優勝者感言

黎卓霖

香港科技大學

經濟及金融學本科課程學生

很榮幸能夠參與這個實習計劃。雖然在疫情下未能親身與客戶接觸，但通過網上培訓及平日對客戶的財務分析，令我了解到客戶經理的職責。而最大的收穫是透過同事間的交流，掌握銀行業的趨勢，擴闊了自己的視野，為畢業後踏出社會作好準備。

溫子軒

香港科技大學

環球商業管理及經濟學本科課程學生

大華銀行這個實習計劃， 令我有幸和專業銀行精英一起工作和學習， 使我能夠深入地認識銀行業不同的工作流程和業務。在這兩個月的計劃中， 我聆聽了不同部門主管的分享， 亦參與了不少日常工作，藉此發掘自己的興趣，令我獲益良多。

2021年度計劃即將接受報名

2021年「大華銀行—科大商界實習計劃」由2月25日起至3月7日接受報名。計劃歡迎香港科技大學商學院學生參與，有興趣人士可向科大商學院查詢。

（資料由客戶提供）