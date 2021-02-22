【都市診療室】預防重複性陰道炎

Legging、窄牛仔褲，這些貼身衣物盡顯女性綫條，深受不少女士們喜愛。但若果換來下體痕癢發炎，相信大家就會有不同的選擇。

女性陰道在正常情況下，存有少量念珠菌。絕大部分女性都經歷過念珠菌引起的陰道炎，出現輕微不適，只要注意衞生，情況很快改善，不會對健康帶來嚴重影響。但根據統計，約百分之五的患者，陰道炎反覆翻發。若一年出現四次或以上，稱為重複性陰道炎。

高風險因素包括多方面：服用避孕藥或者孕婦，體內賀爾蒙出現變化，有機會引發陰道炎。使用抗生素人士，例如患尿道炎、上呼吸道感染獲醫生處方抗生素，結果殺死了體內其他細菌，偏偏殺不了念珠菌，令到念珠菌有機可乘。糖尿病人亦有較大機會發病。

其他高危因素涉及環境或個人生活習慣，例如夏天多汗出，陰道附近又濕又熱的環境，有助念珠菌繁殖。愛穿緊身或尼龍質料的內褲等衣物，亦會令下體「焗促」。部分女士有陰道沖洗習慣，以為可加強清潔，結果反而破壞陰道內的細菌平衡狀態。

皮膚乾燥會更痕癢

面對重複性陰道炎患者，會先抽取樣本化驗，以確定由念珠菌抑或其他細菌感染造成陰道炎，對症下藥。治療方面，可分為口服藥物、塞陰道藥物，以及外塗藥膏。視乎感染的情況，決定療程長短。若發現病人患糖尿病，控制好血糖，陰道炎也能減少復發。若與避孕藥有關，病人或者要停藥，改用其他方法避孕。

病人亦要調節生活習慣，包括注意個人衞生，保持下身清潔乾爽，宜選擇透氣良好的棉質內褲，同窄身衣物說「再見」。坊間一些專門針對陰道清潔的用品，筆者不建議女士們採用，下體幼嫩的皮膚可能會對化學品過敏，簡簡單單用暖水清洗已足夠。亦毋須刻意增加清洗次數，皮膚乾燥反而會更痕癢。

至於採用護墊是否有助保持下體清潔，難以一概而論，若使用長時間而未及更換，反而令念珠菌增生。筆者建議女士們，不宜選用太厚、膠質或者網面的衞生護墊，亦要適時更換。筆者希望女士們留意，處理重複性陰道炎的大原則是「過猶不及」，緊記適可而止。