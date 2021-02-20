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【心賞事成】黃明樂：解鎖Growth Mindset的鎖匙

名人薈萃 11:11 2021/02/20

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牛年依始，新春大吉！新年要進步，很多人問過：「通常哪些coaching clients，進步最大也最顯著？」我說，進步最大的clients當中，最明顯的共通點，就是不約而同都有很強烈的—Growth Mindset。

Growth Mindset，簡言之就是不怕嘗試、不怕失敗、凡事有希望的心態。遇上挫折不輕易打退堂鼓，不責備自己，而是冷靜思考，哪裏出錯了，換個方法，再來過。

【心賞事成】黃明樂：我要上位之做個真君子：【下一頁

【心賞事成】黃明樂：我要幸福之百忍不成金：【下一頁

與生俱來的Growth Mindset

猜猜哪個年紀最有Growth Mindset？無錯！就是初生嬰兒！每個學步的BB，都曾跌倒無數次。但他們都沒有放棄，不斷嘗試，哭過、笑過，終於成功，興奮得大踏步走過來抱着父母，不是嗎？

所以，Growth Mindset其實不需刻意培養，它是與生俱來的。壞消息卻是，美國曾有調查顯示，0至5歲的孩子當中，100%都有Growth Mindset，到了小學三年級，只剩下58%，到了初中，已所剩無幾！

為甚麼會如此？因為隨着年紀漸長，人生路上開始碰釘子，難免會退縮，愈來愈怕嘗試，認定自己會失敗。先天賦予的Growth Mindset，被後天習得的無力感鎖死了，惟有把它重新解鎖，人生才可繼續前進。

趁着新一年，送大家3條「解鎖Growth Mindset的鎖匙」，希望幫助大家尋回更多進步的動力！

鎖匙一：發掘可能性

很多後天習得的無力感，是因為我們自覺身處地獄，卻又不敢走向天堂。例如很多人訴苦自己在打一份「唔係人做的工」，卻又遲遲不去應徵那份恨到流口水的筍工，因為自覺不會獲聘。但是，天堂與地獄之間，還有很多選擇，對不對？選一個中間點，踏出一步，至少返回人間，不用被困十八層地獄。

鎖匙二：是行步見步

很多clients問，這樣那樣做，「你點知一定得？」。現實卻是，不走某一步，得，抑或唔得，你永遠都不會知道。

昔日社會極穩定，事事有制度，有成功方程式。見步行步，見到前人成功，才去跟從，勉強還可過關。但今天世道混亂，制度崩壞，再無包生仔的成功方程式。反過來，行步見步，人生每每有驚喜。

試想想，到今天為止，在你人生中最感恩的事，倒數二十步，你當時所作的，能夠預見日後這美滿的結果嗎？不可能吧。

鎖匙三：遠離令你無力的人

「喜歡你讓我下沉，喜歡你讓我哭」，是很多人想甩都甩不掉的習性。我們身邊總有一些令自己無力的人，因為種種原因，一直持續交往，也縱容對方繼續傷害自己。今天開始，好好劃條界綫，減低接觸，把時間留給會為你打氣，鼓勵你成長的人。此消彼長下，人生忽然陽光普照。

把握每個當下，跟美好的人和事相遇。在此感恩過去一年半跟大家在拙欄相遇，轉眼「心賞事成」已是最後一期。

有緣再聚，也歡迎來FB專頁「心．導．賞Follow Your Heart to Appreciate Life」繼續交流。後會有期。

撰文 : 黃明樂

欄名 : 心賞事成

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