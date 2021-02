【心賞事成】黃明樂：解鎖Growth Mindset的鎖匙

牛年依始,新春大吉!新年要進步,很多人問過:「通常哪些coaching clients,進步最大也最顯著?」我說,進步最大的clients當中,最明顯的共通點,就是不約而同都有很強烈的—Growth Mindset。

Growth Mindset,簡言之就是不怕嘗試、不怕失敗、凡事有希望的心態。遇上挫折不輕易打退堂鼓,不責備自己,而是冷靜思考,哪裏出錯了,換個方法,再來過。

與生俱來的Growth Mindset

猜猜哪個年紀最有Growth Mindset?無錯!就是初生嬰兒!每個學步的BB,都曾跌倒無數次。但他們都沒有放棄,不斷嘗試,哭過、笑過,終於成功,興奮得大踏步走過來抱着父母,不是嗎?

所以,Growth Mindset其實不需刻意培養,它是與生俱來的。壞消息卻是,美國曾有調查顯示,0至5歲的孩子當中,100%都有Growth Mindset,到了小學三年級,只剩下58%,到了初中,已所剩無幾!

為甚麼會如此?因為隨着年紀漸長,人生路上開始碰釘子,難免會退縮,愈來愈怕嘗試,認定自己會失敗。先天賦予的Growth Mindset,被後天習得的無力感鎖死了,惟有把它重新解鎖,人生才可繼續前進。

趁着新一年,送大家3條「解鎖Growth Mindset的鎖匙」,希望幫助大家尋回更多進步的動力!

鎖匙一:發掘可能性

很多後天習得的無力感,是因為我們自覺身處地獄,卻又不敢走向天堂。例如很多人訴苦自己在打一份「唔係人做的工」,卻又遲遲不去應徵那份恨到流口水的筍工,因為自覺不會獲聘。但是,天堂與地獄之間,還有很多選擇,對不對?選一個中間點,踏出一步,至少返回人間,不用被困十八層地獄。

鎖匙二:是行步見步

很多clients問,這樣那樣做,「你點知一定得?」。現實卻是,不走某一步,得,抑或唔得,你永遠都不會知道。

昔日社會極穩定,事事有制度,有成功方程式。見步行步,見到前人成功,才去跟從,勉強還可過關。但今天世道混亂,制度崩壞,再無包生仔的成功方程式。反過來,行步見步,人生每每有驚喜。

試想想,到今天為止,在你人生中最感恩的事,倒數二十步,你當時所作的,能夠預見日後這美滿的結果嗎?不可能吧。

鎖匙三:遠離令你無力的人

「喜歡你讓我下沉,喜歡你讓我哭」,是很多人想甩都甩不掉的習性。我們身邊總有一些令自己無力的人,因為種種原因,一直持續交往,也縱容對方繼續傷害自己。今天開始,好好劃條界綫,減低接觸,把時間留給會為你打氣,鼓勵你成長的人。此消彼長下,人生忽然陽光普照。

把握每個當下,跟美好的人和事相遇。在此感恩過去一年半跟大家在拙欄相遇,轉眼「心賞事成」已是最後一期。

有緣再聚,也歡迎來FB專頁「心.導.賞Follow Your Heart to Appreciate Life」繼續交流。後會有期。