【一家四口 離家出走】移台要有打天下心態

三年前我們一家四口去台灣探路，看看台灣那個位置合適成為我們旅居的下一站。當天我們從沖繩飛到桃園國際機場，一落機，就獲得King Kong爸媽的接待。他們帶我們看樓盤，看學校，分享他們一家移民台灣的故事。King Kong爸媽說：「想和孩子有多些親子時間」，在香港時，他們已經放下原本專業人士的身份變成全職爸媽，出版《King Kong全職爸媽大作戰》（經濟日報出版社，2016年）分享他們移居前的軼事，在此不贅。

追夢就是敢想敢做

回想2017年初，在臉書上見到King Kong爸分享他在一家意大利餐廳「實習」，每天拋薄餅，我那刻感到莫名其妙。直到他們一家移民台灣開餐廳，就明白原來他是：「Learn to Earn。」（著名基金經理Peter Lynch名句）

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轉眼數年後，一對寶寶到了適齡入學期，這次King Kong爸媽一心「為了尋求孩子的理想教育和成長空間」，萌生起移民台灣的念頭，經過實地視察，兩公婆坐言起行，一家四口（現在已經是一家五口！）出發，闖個新天新地。有人說，這究竟是追夢還是瘋狂？我們卻看到他倆「拿得起，放得低」，「敢想敢做」的樂活態度！

三年前，我們兩家漂泊海外的香港家庭相遇，雖然大家之前素未謀面，純粹以書會友結緣，但見面時卻完全沒有陌生的感覺，相反，我們好像認識多年的朋友一樣，雖然少見面，但一見面卻有無盡話題，雞啄唔斷。

一步步在異鄉實踐

我們由育兒教育講到異地生活柴米油鹽，由白天談到晚上，幾乎天南地北，無所不談。我們兩家小孩（全部男生！），更是一見如故，毋須破冰，一起笑一起玩。盡管我們兩家人走的路不盡相同，一家旅居，一家移民；一家在日，一家在台，但是大家曾面對的和正面對的事卻又是那麼似曾相識！聽罷他們在台灣一場又一場的精采冒險，臨別依依，我們忍不住跟他們說：「我們等你把這些寶貴的經歷寫出來分享給更多讀者看啊！」

想做就做！他們的新作《移民台灣大作戰》終於出版。高興這並不是另一本移民台灣實戰秘笈，而是一本記錄了他們一家將自己的理想在異鄉一步步實踐出來的心態書，因為移居外地的政策日新月異，變幻無常，今天適用，後天可能已經過時。可是心態決定境界，只要領悟到他們一半的「打天下」心態，就算沒有打算移民到哪國家，也定必從書中學到一系列走出舒適圈，面對新環境，新挑戰的真功夫。他們現在台灣已經有四間餐廳，期待你們家三位公子青出於藍勝於藍，把餐廳如《食神》一樣「……四間變八間，八間之後再上市…」生意興隆，大展鴻圖！