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【大行報告】摩通睇好呢隻基建龍頭 料盈利低位反彈 上調評級至「增持」 目標價潛在升幅近3成

股樓投資 14:51 2021/02/19

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摩根大通發表報告，指中交建（01800）過去兩年股價跑輸大市，但預期今年BOT投資將成亮點，盈利在低基數下將反彈，故把評級由「中性」上調至「增持」，目標價亦調高19%至5.1元。

中交建周五（19日）新報3.97元，升3.4%，成交額1.3億元，股價較目標價潛在升幅29%。

報告指出，中交建由2019至2020年營運狀況較同業疲弱，因業務組合不理想，在海擁有較多業務，營運環境不明朗，令過去2年股價跑輸。不過，中交建未來的風險回報將有改善，預期BOT（建造、營運、移交）投資項目將成亮點，而過去盈利基數低也有反彈空間。

【延伸閱讀】 如何幫利是錢增值？8隻牛年超旺利是股 【見下頁

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記者：李兆明

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