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拜登擬特赦無證居民 千萬人8年內可變美國公民

環球社會熱點 14:12 2021/02/19

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拜登擬對移民敞開大門 讓千萬無證移民8年內變美國公民

美國前總統特朗普（Donald Trump）任內，大幅收緊移民政策，拜登（Joe Biden）政府正着手鬆綁。據報國會民主黨計劃立法放寬無證移民取得美國公民身份的條件，讓1100萬名無證移民中的大部分人，可在8年內取得公民身份。

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民主黨人向傳媒披露立法計劃細節，最核心的內容，是讓1100萬已在美居住的無證移民，在通過背景審查及交稅後，在美工作及生活5年，便可取得綠卡，獲永久居留權，再過3年便可入籍。

另一重點，是降低以家庭團聚為由移民美國的門檻。《紐約時報》形容，這項改動是逾30年來最影響深遠的移民政策改動（the most far-reaching changes in immigration law in more than three decades）。

民主黨並尋求擴大工作簽證計劃，讓更多外國人才到美國工作。

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責任編輯：林建忠

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