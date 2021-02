拜登擬特赦無證居民 千萬人8年內可變美國公民

▲ 拜登擬對移民敞開大門 讓千萬無證移民8年內變美國公民

美國前總統特朗普(Donald Trump)任內,大幅收緊移民政策,拜登(Joe Biden)政府正着手鬆綁。據報國會民主黨計劃立法放寬無證移民取得美國公民身份的條件,讓1100萬名無證移民中的大部分人,可在8年內取得公民身份。

民主黨人向傳媒披露立法計劃細節,最核心的內容,是讓1100萬已在美居住的無證移民,在通過背景審查及交稅後,在美工作及生活5年,便可取得綠卡,獲永久居留權,再過3年便可入籍。

另一重點,是降低以家庭團聚為由移民美國的門檻。《紐約時報》形容,這項改動是逾30年來最影響深遠的移民政策改動(the most far-reaching changes in immigration law in more than three decades)。

民主黨並尋求擴大工作簽證計劃,讓更多外國人才到美國工作。

