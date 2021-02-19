【上車盤】不用400萬做業主　10分鐘內行到西鐵站 　上手業主3年賺18%

農曆新年長假後，樓市持續暢旺，成交不單集中在藍籌屋苑，亦遍布二、三綫屋苑，其中樓價相對「低水」的元朗區，仍受上車客歡迎，二手交投繼續造好，以致本月成交量突破100宗，其中500萬元內的細價盤十分搶手。

中原王勤學說，玉龍樓高層B室，實用面積288平方呎，早前以398萬元易手，實用呎價約13,819元。他續說，原業主於2017年9月以338萬元買入單位，持貨3年多，現帳面賺60萬元，物業期內升值18%。

資料顯示，玉龍樓位於元朗市中心鳳琴街18號，早於1984年8月入伙，建有1座，提供160個單位，實用面積約288至300平方呎，最大賣點則是交通便利，鄰近元朗站。

事實上，若要在元朗區內尋找上車盤，又不怕屋苑樓齡大，可留意鳳攸街一帶，如上述的玉龍樓、好順泰大廈、永富閣及好順利大廈等，距離元朗站不用10分鐘步程。

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