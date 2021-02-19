【華為禁令】不靠手機也能存活 華為推智能養豬計畫

中美貿易戰下，華為持續受到打壓，繼早前華為創辦人任正非對外指表示華為不靠手機業務也能存活後，華為機器視覺領域總裁段愛國在微博發文，稱華為要推出智慧養豬方案，進攻養豬行業。

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據內媒報導，華為機器視覺推出了智慧養豬方案，發展方向是數字化、智能化和無人化。該套養豬系統提供儀錶盤監控、大數據分析、數字化管理，並支持AI識別、學習、預測、決策等功能，還會通過標準化、程序化，實現全感知監控、機器人巡檢和自動或遠程控制。

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華為早在去年10月的「2020農牧數智生態發展論壇」上，發表了《5G引領現代豬場AI使能智慧養豬》報告。華為認為，未來數據是現代養豬的核心要素，更是養豬智能升級的核心驅動力。從以前以「人管」為主到未來以「數據管」豬場為主，在數據管理豬場的過程中，再運用AI技術做更多的科學決策，從而實現養豬的標準化和程序化。

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責任編輯：黃苑筠