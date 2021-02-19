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【周末好去處】數碼冒險遊樂場進駐康城　佔地5,000平方呎

理財智慧 15:22 2021/02/19

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日本遊戲機中心營運商NAMCO進駐康城，開設室內數碼冒險遊樂場DOCODOCO，佔地5,000平方呎。

場內互動遊戲結合最新數碼科技，能即時回應小朋友動態和與他們互動。Namco Enterprises Asia Limited董事總經理菊池修一表示，遊樂場可讓小朋友彷如置身於奇幻冒險旅程，激發他們的想像空間，創造專屬家庭的親子時間。「繼去年10月開設的SPORTAINMENT ARENA運動遊樂競技場，DOCODOCO The LOHAS數碼冒險遊樂場是我們為香港顧客帶來的另一個嶄新娛樂體驗。」

菊池修一留意到，在新冠肺炎疫情下，香港人對娛樂設施的需求不斷增加。隨大眾的生活模式逐漸數碼化，公司也正籌劃增添新業務，透過實體設施和網上體驗。

NAMCO在香港設有十個遊戲機中心，包括在PopCorn 商場的Asobi Park PLUS、德福廣場的 SPORTAINMENT ARENA 和日出康城商場的DOCODOCO The LOHAS室內遊樂場，聘用超過150名本地員工。

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責任編輯：黎淑雯
 

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