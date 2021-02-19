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【MOS Burger】MOS Burger不設晚市堂食引熱論　一文看清優惠及新產品

商業 15:00 2021/02/19

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MOS Burger宣布不設晚市堂食，隨即成為網上熱話，不少網民表示要光顧餐廳，光顧前不妨了解一下現時有什麼優惠及新產品？（MOS Burger facebook圖片）

MOS Burger宣布不設晚市堂食，維持最多二人同坐一桌，即食客進入食店前毋須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料，隨即成為網上熱話，不少網民表示要光顧餐廳，光顧前不妨了解一下現時有什麼優惠及新產品？

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由於6時後不設堂食，因此可以繼續享有外賣自取9折優惠。此外，即日至2月28日有牛年優惠，全線分店消費滿$100送1張$10美食券，透過外賣平台戶戶送Deliveroo點餐滿$150都會送$10美食券。

除了優惠亦有新產品吸客，近日MOS Burger首次推出吉列吞拿魚貝果，選用Bagel作為漢堡的外層，塗上花生醬及沙律醬，以北海道直送吉列吞拿魚為主要食材，同時推出全新的吉列吞拿魚珍珠堡。

MOS BURGER自1972年創業，2006年在香港開設第一家分店，目前在港有29間分店，另有6間MOS Cafe。MOS Burger在香港屬特許經營，特許權擁有者為台灣東元集團與日本MOS Burger母公司合資成立的安心食品服務公司。

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責任編輯：朱悅瀅

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