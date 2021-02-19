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【周末好去處】HKDI Gallery推日本設計師藤原大個展　須網上預約時段參觀（多圖）

商業 14:26 2021/02/19

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（HKDI Gallery提供）

疫情之下綫下活動都要做足防疫措施。HKDI Gallery今年繼續推出國際級設計展覽。由即日起至3月28日，推出日本設計師藤原大的個人展覽《手尋未來‧藤原大設計展》。為配合社交距離措施，展覽採用分段式入場安排，並設館內設參觀人數限制。觀衆需於網上預約及選擇參觀時段。

是次展覽以藤原大多個不同類型的作品為基礎，劃分三大展區，合共展出34項展品。

  • 第一展區：展示藤原大早期及近期於不同設計範疇的24項作品。
  • 第二展區：展出藤原大多個運用「色彩狩獵」設計理念的項目，包括他分別與JINS及資生堂合作的《膚色眼鏡》和《嬰兒肌膚耳機》，以及《天空的色彩》等。
  • 第三展區：首度公開藤原大透過操作不同機械人取代人手的最新創作《垃圾變毛線——草原毛衣，城市毛衣》及《Cyber Physical Hands》。

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是次個人展覽首度於香港舉行，為跨領域設計#DesignUnfold項目的年度旗艦展覽。並由藤原大親自策展，首度把他在不同時期的創作歷程曝光。

是次展覽以「手」的意念為出發點，展出藤原大歷年來以人類之手為題的創作之道，以及其後他鑽研與探索「未來之手」的科技。展覽將回顧其學生時代的早期作品，並首度公開他近期的最新創作，貫穿過去、現在與未來的創作歷程，是一趟捕捉藤原大從自然和科技，到設計、藝術、社區及社會的旅程。

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責任編輯：馬意文

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