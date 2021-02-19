【周末好去處】HKDI Gallery推日本設計師藤原大個展　須網上預約時段參觀（多圖）

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疫情之下綫下活動都要做足防疫措施。HKDI Gallery今年繼續推出國際級設計展覽。由即日起至3月28日，推出日本設計師藤原大的個人展覽《手尋未來‧藤原大設計展》。為配合社交距離措施，展覽採用分段式入場安排，並設館內設參觀人數限制。觀衆需於網上預約及選擇參觀時段。
是次展覽以藤原大多個不同類型的作品為基礎，劃分三大展區，合共展出34項展品。
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是次個人展覽首度於香港舉行，為跨領域設計#DesignUnfold項目的年度旗艦展覽。並由藤原大親自策展，首度把他在不同時期的創作歷程曝光。
是次展覽以「手」的意念為出發點，展出藤原大歷年來以人類之手為題的創作之道，以及其後他鑽研與探索「未來之手」的科技。展覽將回顧其學生時代的早期作品，並首度公開他近期的最新創作，貫穿過去、現在與未來的創作歷程，是一趟捕捉藤原大從自然和科技，到設計、藝術、社區及社會的旅程。
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責任編輯：馬意文