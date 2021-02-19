【華為摺機】華為官方宣傳相爆Mate X2設計　下周一正式登場

▲ 華為最新在官方微博專頁上傳Mate X2的宣傳圖片，再確認手機摺屏的設計將與上一代截然不同，改為內摺式設計。

華為宣布將於下周一（22 日）晚上八時舉行發布會，推出新旗艦摺疊手機Mate X2。華為最新在官方微博專頁上傳Mate X2的宣傳圖片，再確認手機摺屏的設計將與上一代截然不同，改為內摺式設計。

華為過往兩部Mate X和Mate Xs的屏幕向外設計，不過根據該宣傳圖片圖片，Mate X2 屈曲呈現成時鐘晚上八時的狀態，屏幕發光位疊採用內摺式設計，暗示了Mate X2將改用類似三星摺機Galaxy Z Fold系列的屏幕，採用內摺式屏幕。

宣傳圖片中還可見，Mate X2兩邊機身厚度並不相同，推測與早前的外電消息指出，其設有主副屏幕的佈置有關。消息指，Mate X2將設有6.45吋外屏幕，解析度為 2,270 x 1,160；以及 8.01 吋的可摺疊大屏幕，解析度為 2,480 x 2,200。所以估計用戶未必需要在每次使用時都將手機攤開。

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另綜合外電消息，Mate X2將配備麒麟旗艦芯片Kirin 9000 5G SoC，及4,400mAh電池，對應 66W 閃充；所有相機鏡頭均設置在外部，或無法在攤開大屏幕時自拍。相機採用四鏡頭設計，包括有50MP＋16MP＋12MP＋8MP鏡頭組成。

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責任編輯：張寶燕