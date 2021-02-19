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印尼強制接種新冠疫苗 唔肯打罰款2800

環球社會熱點 14:06 2021/02/19

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印尼首都雅加達強制民眾必須接種新冠疫苗，如拒絕接種會被罰款500萬印尼盾（約2,800港元）。

新冠肺炎疫情嚴峻，多國加快為民眾接種新冠疫苗。印尼上月起展開新冠疫苗接種計劃，印尼政府的目標是為全國1.8億人接種新冠疫苗。印尼首都雅加達政府甚至強制民眾必須接種新冠疫苗，如拒絕接種新冠疫苗或會被罰款500萬印尼盾（約2,800港元）。

拜登承諾科水312億 資助世衛疫苗機制COVAX 【下一頁】

印尼政府希望於今年底前，為1.8億民眾接種新冠疫苗，但目前僅注射約170萬劑。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）本月頒布總統令，規定如有民眾拒絕接種新冠疫苗將會面臨處罰，包括無法獲得社會救濟金、無法使用政府服務，甚至遭到罰款，各地區政府自行決定具體罰則。

雅加達為印尼疫情重災區，印尼全國共有超過120萬宗新冠肺炎確診個案，雅加達已佔四分之一的個案。雅加達副省長帕特里亞（Ahmad Riza Patria）更表示，拒絕接種疫苗者會被罰款500萬印尼盾，同時也無法獲得社會救濟金。

聯合國：130個國家1劑疫苗都未有 10國已霸75%疫苗 【下一頁】

印尼衛生部官員塔爾米齊（Siti Nadia Tarmizi）強調，訂立罰則是要推動民眾接種：

懲罰是我們鼓勵人們參與的絕招。

（Sanctions are our last effort to encourage people's participation.）

根據民調機構Saiful Mujani Research and Consulting於去年12月進行的一項調查，在1,202名受訪的印尼民眾當中，只有37%的人願意接種疫苗；40%的人尚未決定是否接種疫苗；17%的人拒絕接種疫苗。

圖解疫苗接種注意事項

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責任編輯：鄭錦玲

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