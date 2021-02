印尼強制接種新冠疫苗 唔肯打罰款2800

新冠肺炎疫情嚴峻,多國加快為民眾接種新冠疫苗。印尼上月起展開新冠疫苗接種計劃,印尼政府的目標是為全國1.8億人接種新冠疫苗。印尼首都雅加達政府甚至強制民眾必須接種新冠疫苗,如拒絕接種新冠疫苗或會被罰款500萬印尼盾(約2,800港元)。

印尼政府希望於今年底前,為1.8億民眾接種新冠疫苗,但目前僅注射約170萬劑。印尼總統佐科維多多(Joko Widodo)本月頒布總統令,規定如有民眾拒絕接種新冠疫苗將會面臨處罰,包括無法獲得社會救濟金、無法使用政府服務,甚至遭到罰款,各地區政府自行決定具體罰則。

雅加達為印尼疫情重災區,印尼全國共有超過120萬宗新冠肺炎確診個案,雅加達已佔四分之一的個案。雅加達副省長帕特里亞(Ahmad Riza Patria)更表示,拒絕接種疫苗者會被罰款500萬印尼盾,同時也無法獲得社會救濟金。

印尼衛生部官員塔爾米齊(Siti Nadia Tarmizi)強調,訂立罰則是要推動民眾接種:

懲罰是我們鼓勵人們參與的絕招。

(Sanctions are our last effort to encourage people's participation.)