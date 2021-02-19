  • 21°C
香港時間 : 2021219日 (五) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利175】吉利汽車擬成立獨立電動車公司　專注發展電動車市場

股市 16:15 2021/02/19

分享：

消息人士稱，新企業將用於探索於跟傳統汽車不同的產品設計和銷售策略。

外電報道，吉利汽車 （00175） 將成立一間獨立電動汽車公司，以管理部分電動車業務。消息人士稱，新公司將主力探索電動車的產品規劃、營銷和銷售的新方式。吉利表示不予置評。

吉利午後跌2%，隨後跌幅收窄，全日收報29.3元，跌0.5%，成交25.5億元。

吉利1月銷量新能源汽車銷量下跌，詳情可看：【下一頁】

據報道，消息人士透露，現時該間新公司仍未正式註冊，公司正式名稱暫未落實。現時計劃中，該公司將負責管理吉利汽車的電動車開發架構「SEA浩瀚智能進化體驗架構」所生產的車型，當中包括電動車Zero，並擁有獨立於吉利汽車的銷售團隊。此外，新公司亦將負責銷售旗下合資汽車品牌「領克」的SEA電動汽車和集團旗下「幾何」（Geometry）品牌的電動車。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

相關文章

【吉利放衛星】吉利科技獲批製造商業衛星　吉利汽車註冊成立電動車科技公司「浩瀚能源」

【電動車】賈躍亭旗下FF美國上市籌78億元　吉利宣佈合作並參與上市投資（第三版）

【電動車】吉利+Benz首款Smart電動SUV明年登場　由戴姆勒設計、吉利負責開發

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 吉利汽車（00175） 汽車
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展　已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展　已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌