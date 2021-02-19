【吉利汽車】據報吉利汽車擬成立獨立電動車公司 專注發展電動車市場

▲ 消息人士稱，新企業將用於探索於跟傳統汽車不同的產品設計和銷售策略。

外電報道，吉利汽車 （00175） 將成立一間獨立電動汽車公司，以管理部分電動車業務。消息人士稱，新公司將主力探索電動車的產品規劃、營銷和銷售的新方式。吉利表示不予置評。

吉利午後跌2%，至下午1時54分，吉利現報28.8元，跌2%，成交16.7億元。

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據報道，消息人士透露，現時該間新公司仍未正式註冊，公司正式名稱暫未落實。現時計劃中，該公司將負責管理吉利汽車的電動車開發架構「SEA浩瀚智能進化體驗架構」所生產的車型，當中包括電動車Zero，並擁有獨立於吉利汽車的銷售團隊。此外，新公司亦將負責銷售旗下合資汽車品牌「領克」的SEA電動汽車和集團旗下「幾何」（Geometry）品牌的電動車。

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編輯﹕賴奕羚