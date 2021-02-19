  • 23°C
香港時間 : 2021219日 (五) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【吉利汽車】據報吉利汽車擬成立獨立電動車公司 專注發展電動車市場

股市 13:53 2021/02/19

分享：

消息人士稱，新企業將用於探索於跟傳統汽車不同的產品設計和銷售策略。

外電報道，吉利汽車 （00175） 將成立一間獨立電動汽車公司，以管理部分電動車業務。消息人士稱，新公司將主力探索電動車的產品規劃、營銷和銷售的新方式。吉利表示不予置評。

吉利午後跌2%，至下午1時54分，吉利現報28.8元，跌2%，成交16.7億元。

吉利1月銷量新能源汽車銷量下跌，詳情可看﹕【下一頁】

據報道，消息人士透露，現時該間新公司仍未正式註冊，公司正式名稱暫未落實。現時計劃中，該公司將負責管理吉利汽車的電動車開發架構「SEA浩瀚智能進化體驗架構」所生產的車型，當中包括電動車Zero，並擁有獨立於吉利汽車的銷售團隊。此外，新公司亦將負責銷售旗下合資汽車品牌「領克」的SEA電動汽車和集團旗下「幾何」（Geometry）品牌的電動車。

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

相關文章﹕

【吉利放衛星】吉利科技獲批製造商業衛星　吉利汽車註冊成立電動車科技公司「浩瀚能源」

【電動車】賈躍亭旗下FF美國上市籌78億元　吉利宣佈合作並參與上市投資（第三版）

【電動車】吉利+Benz首款Smart電動SUV明年登場　由戴姆勒設計、吉利負責開發

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯﹕賴奕羚

港股 吉利汽車（00175） 汽車

上一篇文章

【新股IPO】賽生藥業6600周五起招股　每手入場費9495元　引11名基石投資者

下一篇文章

【美股】馬雲家族辦公室上季持倉增近五成 買入Airbnb、房託Hudson Pacific Properties
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展　已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）
【新股IPO】昭衍新藥6127截孖展　已錄655億元、超額認購111倍（不斷更新）
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【MPF】MPF基金1月勁吸金33億 永明滙豐宏利成大贏家
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【新股IPO】諾輝健康6606認購人數破100萬　凍資逾8500億元、周四掛牌
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【滙豐HSBC】資金偷步炒滙豐續漲高見46.7元　下周放榜兼公布派息決定
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】諾輝健康06606據報抽4000手始穩中一手　一手中籤率僅2%
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成
【新股IPO】昭衍新藥6127招股入場費15252元　A股溢價近3成