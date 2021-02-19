微軟宣布Office 2021即將登陸Windows及macOS

▲ 微軟（Microsoft）宣布，將會在今年內推出Office 2021，新版價格不變。

微軟（Microsoft）宣布，將會在今年內推出Office 2021，新版家用版價格不變，企業版最多將漲價10%。微軟用戶除可使用舊有的5年支援模式外，今次更加入Long-Term Servicing Channel（LTSC）模式供微軟用戶選擇。Office 2021也將會登陸Windows和macOS。

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微軟透露，Office 2021將會在今年稍後時間推出，並不會設預覽版。惟目前微軟仍未詳細介紹Office 2021的所有功能和變化，但就透露Office LTSC將新增支援黑暗模式、以及Excel中的動態數組和XLOOKUP等功能。而Office LTSC的預覽版將會在4月率先登場。

▲ Office LTSC將新增支援黑暗模式。（微軟圖片）

值得一提的是，Microsoft OneNote今次仍會在Office 2021出現。而Office 2021也會有 32-bit 及64-bit版本，同時支援Windows 10及macOS平台。

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責任編輯：曾曉汶