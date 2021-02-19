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【周末好去處】沙田新城市廣場推「寵物同樂日」　市集設領養及現場獸醫諮詢

商業 13:04 2021/02/19

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沙田新城市廣場夥同基督教香港信義會社會服務部轄下主理的「毛孩大笪地」，推出寵物同樂園。

港人愛寵物並視其為「主子」，沙田新城市廣場夥同基督教香港信義會社會服務部轄下主理的「毛孩大笪地」，推出寵物同樂園，並於2月27、28日及3月6、7日一連兩個週末舉辦「寵物同樂日」。市集雲集27個參展單位，帶來衣食住行各方面的活動。

場內更提供狗狗領養，寵物醫生檢查諮詢、一對一寵物速畫等專業服務及寵物零食福袋換領。而於3月6日及7日，更舉行兩大星級活動。包括邀請兩位香港專業寵物美容師Nyle及Yoyo到場，免費指導扮靚。

【周末市集】D2 Place市集《文地貓 X Figurecross 》　引入日本首飾家品、本地插畫品牌

【消費優惠】東薈城名店倉推新網上平台SHOPPING+　減價貨品折上折

為配合寵物樂園登場，商場推出多項升級服務配套，包括：與指定餐飲商戶合作推出「戶」動野餐Picnic Set，讓寵物主人一同在「野餐區」內享用美食；場內亦提供寵物車租借服務，讓寵物主人共融投入購物消閒飲食環境；以及廣邀各界主人一同分享寵物的搞笑短片。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

責任編輯：馬意文

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