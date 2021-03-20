【債息飆升】聯儲局不再放寬補充槓桿率 美債債息持續走高

本周五（19日）美國聯儲局表示，補充槓桿率(SLR)的豁免措施將於本月31日到期，其後將不再延續該政策。市場對此感到失望，同時憂慮銀行一旦拋售美債，將進一步增加債息上行壓力，美國10年國債債息目前處於1.73厘水平。

去年4月，聯儲局曾經修改SLR規定，將美國國債和準備金排除在SLR規定的資產類別之外，作為應對疫情的臨時措施。不過聯儲局官員擔心，其緊急疫情貨幣政策令該規則不再像預期那樣發揮作用，因此決定不再延長。聯儲局聲明還指出，現時大型銀行資本充足，不認為銀行需要出售美債；又指將會採取適當行動，以確保對SLR的任何變動都不會削弱銀行資本要求的整體力度。

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這一消息公布後，銀行股周五遭拋售，拖累道指周五跌0.71%。Onada高級市場分析師Edward Moya表示，現時最大的擔憂是，一些銀行或會拒絕放貸，因為他們也許要爭取保留更多資本，又指華爾街將密切關注即將到來的美國國債拍賣，如果銀行利率較低，債市的拋售會進一步加劇。

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編輯：李勝男