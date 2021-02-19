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【Bitcoin】「洗米華」周焯華涉足加密貨幣　旗下太陽國際擬購1000部礦機

股市 12:54 2021/02/19

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人稱「洗米華」的澳門商人周焯華亦涉足加密貨幣業務。（資料圖片）

加密貨幣比特幣（Bitcoin）價格繼續衝高，人稱「洗米華」的澳門商人周焯華亦涉足加密貨幣業務。周焯華旗下的太陽國際 （08029） 訂立諒解備忘錄，擬收購加密貨幣採礦設備，包括1,000台加密貨幣礦機。

太陽國際指，集團主要從事放債、證券和期貨經紀、資產管理服務及投資於配種馬，是次訂立諒解備忘錄，有助集團投資新的業務及集團的發展多樣化。

根據諒解備忘錄，賣方將向太陽國際轉讓及出讓加密貨幣採礦的設備，包括合共1000部加密貨幣礦機Bitmain Antminer S19、Bitmain Antminer T19、MicroBT Whatsminer M32及MicroBT Whatsminer M31S。

設備應繳代價會由諒解備忘錄的訂約方再行磋商，並會由太陽國際向賣方配發及發行新股（每股發行價0.321元）或任何其他類別之代價支付。

賣方Mindfulness Venture Fund I， L.P.，主要從事在中國內蒙古、新疆和四川省的加密貨幣礦場的運營提供設備。

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