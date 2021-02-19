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【大行點睇】內地紙價續升 瑞信睇好呢隻紙業股即將加價

股樓投資 12:52 2021/02/19

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瑞信發表報告，預計理文造紙（02314）於農曆新年後將逐步加價，短期產品需求亦見反彈。該行指，很多內地大型生產商在假期前已宣佈把每噸包裝紙價格上調100至300元人民幣，加上節日停產，造紙廠現時庫存偏低，有利紙價向上。

瑞信認為，原材料自給率較高的企業，在內地廢紙價格、能源、化工及貨運成本持續上升下，在成本上有更多競爭優勢。該行把理文造紙2020年至2022年的盈利上調5.9%至13.3%，反映銷量及毛利率的提升，目標價由6.6元升至9.3元，維持「跑贏大市」評級。

理文造紙今日逆市上升，中午收報8.43元，較上日收市升5.4%。

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 目標價 人民幣 紙業股 農曆新年 理文造紙（02314）

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