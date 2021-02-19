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【美國經濟】耶倫：維持對華關稅　美國仍需要大規模刺激經濟計劃

宏觀解讀 12:40 2021/02/19

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美國財長耶倫接受CNBC訪問時表示， 會維持前特朗普政府對中國加徵的關稅，但會在全面審視後，再作評估。耶倫又指，美國仍然需要大規模的財政刺激措施。

拜登耶倫將晤摩通及沃爾瑪高層　磋商刺激計劃【下一頁】

耶倫指出，美國正評估應該如何應對中國，但在一系列問題上，美國看到存在不公平的做法，特別是中國在貿易、強制技術轉讓及補貼高科技產業方面的行為。耶倫稱，美方希望真正解決問題，並堅持中國履行在這些領域的國際義務。當被問及特朗普關稅政策是否起到作用時，耶倫稱會對此進行研究。

另外，耶倫指出，美國仍然需要大規模刺激經濟方案，以令美國經濟全面恢復。總統拜登此前提出的1.9萬億美元刺激經濟方案，耶倫認為，做得太少的代價遠高於做大事的代價。長遠而言，大規模刺激經濟方案的收益將遠遠超過成本 。

耶倫又指，不擔心政府開支上升會引起通脹。她指出，過去十年通脹一直很低，即使通脹是一個風險，聯儲局會有應對的工具，而大流行對們生活和生計造成永久性的損失將是更大的風險。

拜登據報下令檢討美國半導體、稀土行業的供應鏈【下一頁】

編輯：吳敏芳

經濟 特朗普 耶倫 拜登 通脹 中國 美國 美國聯儲局

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