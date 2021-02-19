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蓋茨建議俾特朗普回歸Facebook 但有一個條件

環球社會熱點 12:55 2021/02/19

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美國前總統特朗普被指控煽動國會暴亂，遭Facebook等多個社交媒體平台封殺，使部分人憂慮會削弱言論自由。微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）建議，Facebook等多個社交平台應「有條件」（probably）允許特朗普重新使用社交媒體，但Facebook需為特朗普帖文的不實言論加上標籤，讓Facebook用戶識別特朗普言論的真偽。

2024年會否再選總統？特朗普：唔講你知住 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）於國會暴亂後，已遭Twitter永久封殺帳戶。Facebook內部監督委員會於國會暴亂後也展開調查，決定是否永久停用特朗普的個人帳戶，甚至永久禁止特朗普再使用Facebook。 

特朗普自1月20日卸任以來，由於多個社交媒體平台帳戶遭封鎖，發表的言論也較少。蓋茨周四（18日）接受CNBC採訪時表示，即使特朗普提出欠缺實質性證據的選舉欺詐指控，但他認為特朗普應有條件獲准重返社交平台。

特朗普賭場被炸 邊個咁大膽？ 【下一頁】

蓋茨建議，特朗普重新使用Facebook後的帖文如存在虛假信息，Facebook可如去年美國大選時一樣，在帖文貼上標籤提醒用戶。他指出，若特朗普的帖文被多次識別為虛實及失實言論，就會令用戶對他的言論興趣大減，將減低接觸率。

責任編輯：郭麗明

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