【百度業績】百度績優獲大行調升目標價 富瑞睇371美元、潛在上升空間達25%

▲ 百度績優獲交銀國際及富瑞調升目標價。

百度（美：BIDU）業績勝預期，其中上季淨利潤（非美國通用會計準則）達69億元人民幣，連續四個季度超市場預期。百度績優即獲大行唱好，交銀國際將其目標價上調至350美元，富瑞更調升至371美元。百度盤後價報295.3美元，意味股價潛在上升空間達18%至25%。

李彥宏指已確定電動車品牌和CEO，詳看【下一頁】

百度預計，截至3月份季度營收於260億至285億元人民幣，百度核心營收按年增長26%到39%。富瑞表示，百度對今年首季的預測在超出該行預測的中位數，指管理層指引並沒有計及收購YY直播的潛在貢獻。該行預期，百度將在研發上持續投入，料核心業務non-GAAP經營利潤率達低雙位數。

交銀國際預計，百度今年首季核心收入為207億元，按年增35%，在管理層指引區間之內，其中預計營銷收入增33%，非廣告增47%。該行預計，百度將進一步通過技術提升更多行業的運營效率，長期推動交通出行領域的變革。基於分類加總估值法（SOTP），將百度目標價從166美元上調至350美元，對應2021年市盈率為30倍，維持「買入」評級。

百度傳3月在港上市，看【下一頁】

富瑞看好百度非廣告業務

富瑞認為百度核心非廣告業務的巨大潛力仍未被釋放，指出百度在會上強調非廣告領域，包括互聯網增值服務，人工智能雲，智能駕駛等，其規模為在線營銷的10倍，預計未來幾年非廣告領域的增長速度將較在線營銷快3倍。該行指，AI Cloud仍處於投資階段，以及通過全面行業解決方案實行差異化。

富瑞將百度目標價由268美元上調至371美元，主因給予雲業務及人工智能業務更高估值，維持「買入」評級。

相關文章：【中概股】百度擬成立獨立人工智能晶片企業 股價曾升9%破頂

【提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用】

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦