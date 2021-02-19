【MWC2021】MWC上海下周揭幕　採線上線下方式進行

▲ 2021 MWC上海將在下周正式揭幕，並首次以混合模式線上線下並行模式舉辦，將會是今年首度開放實體展覽的科技展覽。

世界流動通訊大會（Mobile World Congress，MWC）主辦單位GSMA宣布，2021 MWC上海將在下周正式揭幕，並首次以混合模式線上線下並行模式舉辦，將會是今年首度開放實體展覽的科技展覽。

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2021 MWC上海將在2月23日至25日在上海新國際博覽中心和浦東嘉里大酒店舉行，同時全球多個國家的觀眾也可透過線上平台「我的MWCS線上」參與。GSMA預計，將有2萬名實體與會者，以及來自100多個國家的逾萬名線上觀眾一同參與。

參加者只要在登錄「我的MWCS線上」後，所有入場證持有者將能夠在展會之前、期間和之後探索虛擬展覽，並與全球決策者們進行交流。主題演講、專題會議、合作夥伴活動和峰會將進行在平台上直播，並可在會後按需點播，以滿足不同時區觀眾的需求。線上上平臺，參會者還能夠直接與其他人以及參展商進行即時互動。

本屆MWC上海參會者包括來自GSMA、AMPT、亞信、中國移動、中國聯通、中國電信、聯想、華為、Nokia、Nreal、Verizon和中興通訊的主題演講嘉賓，以及許多其他思想領袖。

值得一提的是，以往西班牙巴塞隆納MWC都是在2月份舉行，惟在疫情影響下，GSMA決定今年與上海MWC 交換，改為在6月舉行，並決定繼續舉行實體展覽。

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責任編輯：曾曉汶