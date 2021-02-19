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【Bitcoin】Tesla購比特幣帳面賺逾45億　馬斯克：我不是投資者，是工程師

Hot Talk 12:15 2021/02/19

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馬斯克稱Tesla購入比特幣不是直接反映他的意見，但當市場處於實質負利率，有需要考慮其他資產。

比特幣（Bitcoin）過去數日價格企穩在5萬美元以上，特斯拉Tesla（美：TSLA）1月購入15億美元等值比特幣，創辦人馬斯克（Elon Musk）在社交媒體再次評論比特幣。馬斯克解釋，Tesla行動不直接反映他的意見，持有部分比特幣「只是不像現金那麼愚蠢的保持流動性方式」，強調自己只有Tesla一家上市公司股份，「我不是投資者，是工程師」。

馬斯克稱，持有部分雖然在標普500指數成份股來說具探險精神，但當法定貨幣處於實際負利率，只有傻瓜才不會考慮持有其他資產。

比特幣幾乎相當於法定貨幣，重點是「幾乎」。

Tesla創辦人Elon Musk連發兩帖解釋Tesla持有比特幣

馬斯克身體力行撐比特幣、Tesla15億美元入市，可見【下一頁】

馬斯克不時對比特幣發表意見，曾在社交媒體發帖「Bitcoin」，曾觸發比特幣價格波動。

Tesla 1月購入比特幣後，以比特幣最新約51400美元、1月價格介乎29333美元至37020美元，Tesla於不足一個月間其持有比特幣的價值升值38%至75%，帳面盈利達6億至11億美元（約47億至86億港元。）

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編輯：麥德銘

美股 負利率 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 馬斯克 標準普爾500指數 比特幣 Tesla

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