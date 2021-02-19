【啤酒節】Flower Years酒吧餐廳夥門神　帶來期間限定生啤兼免費試飲

▲ Flower Years與Moonzen 門神合作，推出多款全新期間限定生啤，並帶來一連串優惠。（Flower Years提供圖片）

酒吧仍然停業，有酒牌的食肆例外。Eaton HK Food Hall 內的半露天酒吧餐廳Flower Years，每個月均與不同本地啤酒品牌合作，舉辦「好Local啤酒節」，今個月餐廳與本地手工品牌 Moonzen 門神合作，推出多款全新期間限定生啤，並帶來一連串優惠。

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是次推出全新期間限定生啤Mango NEIPA（HK$60／杯），及麥香濃厚的 Monkey King Amber Ale（HK$60／杯），而且於整個活動期間購買滿5杯生啤，即送 Moonzen 門神自家品牌 500 毫升啤酒杯一隻（原價 HK$100）。另外更供應一系列5款Moonzen門神的皇牌手工啤酒，客人可以HK$150 購買3枝或HK$280 購買6枝啤酒套裝。

客人可以優惠價 HK$138 享用啤酒美食套餐，選擇招牌安格斯牛肉

漢堡、麻辣脆雞漢堡或全素漢堡，並享用 Moonzen 門神手工啤酒一枝。

此外，Flower Years 與Moonzen 門神將於 2 月 25 日下午 6 時 30 分至 8 時 30 分，擕手舉行免費啤酒試飲活動，並請來 DJ 進行直播表演，播放一連串廣東歌，帶來驚喜的啤酒美食體驗。

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責任編輯：朱悅瀅