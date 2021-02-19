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孕婦適唔適合打疫苗？輝瑞招4000孕婦試驗

環球社會熱點 13:01 2021/02/19

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輝瑞（Pfizer）宣布針對孕婦進行新冠疫苗試驗，安排4,000名孕婦參與新冠疫苗試驗。

新冠肺炎疫情全球大流行，多國都加快為民眾接種新冠疫苗。但外界一直憂慮兒童及孕婦等高危群體，不適合接種新冠疫苗。輝瑞（Pfizer）宣布針對孕婦進行新冠疫苗試驗，安排4,000名孕婦參與新冠疫苗試驗，以了解輝瑞疫苗對孕婦預防新冠肺炎的效用。

南非變種病毒或削弱輝瑞疫苗 有效率恐降3分2 【下一頁】

【新冠疫苗】世衛突轉軚 建議孕婦打新冠疫苗 【下一頁】

輝瑞周四（18日）宣布，將展開對孕婦的新冠疫苗試驗。輝瑞計劃於南非、英國、美國、巴西、加拿大等多個國家，招募約4,000名18歲以上、懷孕24周至34周的孕婦參與試驗。

輝瑞會將孕婦分為兩組，其中一組孕婦會接種兩劑輝瑞疫苗，至於另一組孕婦則於同期接種安慰劑。所有參與試驗者要到分娩後，才會得悉自己接種疫苗抑或安慰劑。輝瑞屆時也會為接種安慰劑者，於分娩後接種疫苗。

美國疾控中心（CDC）目前尚無明確指引，表明孕婦應否接種新冠疫苗，僅表示女性可選擇接種（may choose to be vaccinated）。世界衛生組織（WHO）一度建議，孕婦暫時不要接種新冠疫苗。但世衛於上月底突然轉軚，指接種新冠疫苗對孕婦的好處多於風險，建議孕婦接種。

另外，輝瑞計劃於未來數月展開針對5至11歲兒童的新冠疫苗試驗，並在今年稍後針對5歲以下幼童進行試驗。

責任編輯：鄭錦玲

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